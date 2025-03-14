Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая высказался о состоянии отечественного кинематографа и необходимости тщательной предпрокатной экспертизы фильмов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В обществе есть критика в отношении фильмов, которые показываются в наших кинотеатрах. В прошлом году вышло 94 фильма, снятых казахстанскими кинематографистами. То есть в наших кинотеатрах идёт в основном отечественное кино. Это хорошая тенденция. Но мы во главу угла должны ставить не количество, а качество. Дарить зрителям хорошее настроение и веселье – это одно, а продвигать непристойные модели поведения – совсем другое", - отметил глава государства.

Токаев подчеркнул, что в стране появились фильмы, пропагандирующие насилие, жестокость и криминальную романтику. Он напомнил, что большинство кинолент сейчас снимаются не по государственному заказу, а на частные средства.

"Все мы хорошо понимаем, что кино – важный инструмент идеологии. Поэтому следует предусмотреть меры для проведения тщательной предпрокатной экспертизы фильмов, в том числе снятых на частные средства", - заявил президент.

Также он отметил важность развития анимации и привел в пример мультфильм "Шокан. Путешествие в Кашгарию".