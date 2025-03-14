Касым-Жомарт Токаев, выступая на IV заседании Национального курултая в Бурабае, поручил навести порядок в сфере ведомственных наград, передаёт BaigeNews.kz.

"За последние годы мы пересмотрели и систематизировали подходы, связанные с государственными наградами. Теперь необходимо упорядочить ведомственные награды. По сути эта работа осталась вне внимания государственных органов. Из-за отсутствия чётких правил и единой базы данных присуждение некоторых наград происходит бессистемно. Есть даже случаи, когда один и тот же человек получал нагрудный знак одного и того же государственного органа несколько раз", - отметил президент Казахстана.

По его мнению, ведомственные награды должны вручаться высококвалифицированным специалистам, чтобы способствовать повышению их профессионального статуса в обществе.