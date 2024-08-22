  • 22 Августа, 09:39
  • BAIGENEWS

Глава государства подписал Указ о награждении шахтеров

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Глава государства подписал Указ о награждении шахтеров Сегодня, 09:00
Сегодня, 09:00
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Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в преддверии Дня шахтера за плодотворный труд в отечественной угольной промышленности, вклад в развитие шахтного строительства группа работников отрасли награждена государственными наградами, передаёт BaigeNews.

В частности, кавалерами ордена "Құрмет" стали 36 шахтеров, 1 работник награжден орденом "Еңбек даңқы" ІІ степени, 27 горняков награждены орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени, медали "Ерен еңбегі үшін" удостоены 43 человека.  

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