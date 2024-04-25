Глава государства: Почивать на лаврах нельзя
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В Астане под председательством Касым-Жомарта Токаева проходит заседание XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс", передаёт BaigeNews.kz.
Он отметил, что несмотря на возникающие сложные вызовы и угрозы, казахстанцы должны твердо претворять в жизнь свои стратегические цели и установки.
"За короткий период мы прошли большой путь системных политических реформ, приступили к сложной работе по модернизации экономики и обновлению общественной этики. Политические реформы уже придали сильный импульс развитию гражданского общества, значительно расширили возможности участия граждан в принятии государственных решений. Все ветви власти заработали в новой системе координат, в центре которой – защита и продвижение законных интересов, прав и свобод человека", - сказал президент.
Он отметил, что новая экономическая модель базируется на принципах справедливости, инклюзивности, прагматичности и закладывает прочную основу повышения благополучия всего народа.
"Эти реформы по своим масштабам носят беспрецедентный характер, но почивать на лаврах нельзя, нужно продолжать их качественную реализацию. Чтобы совершить рывок в развитии, предстоит решить много проблем, копившихся десятилетиями. Только общими усилиями мы сможем заложить надежный фундамент будущих свершений, осуществить кардинальные изменения в политике, экономике, культуре, социуме. Именно поэтому повестка нынешней сессии Ассамблеи обозначена как "Единство. Созидание. Прогресс. Эти три слова очень точно и емко отражают не только предназначение АНК, но и суть нашего стратегического курса. Наша главная миссия – созидать, строить, творить", - резюмировал глава государства.