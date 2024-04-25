Глава государства: Почивать на лаврах нельзя

В Астане под председательством Касым-Жомарта Токаева проходит заседание XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс", передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что несмотря на возникающие сложные вызовы и угрозы, казахстанцы должны твердо претворять в жизнь свои стратегические цели и установки.

"За короткий период мы прошли большой путь системных политических реформ, приступили к сложной работе по модернизации экономики и обновлению общественной этики. Политические реформы уже придали сильный импульс развитию гражданского общества, значительно расширили возможности участия граждан в принятии государственных решений. Все ветви власти заработали в новой системе координат, в центре которой – защита и продвижение законных интересов, прав и свобод человека", - сказал президент.

Он отметил, что новая экономическая модель базируется на принципах справедливости, инклюзивности, прагматичности и закладывает прочную основу повышения благополучия всего народа.