Токаев проверил готовность стадиона к проведению Всемирных игр кочевников

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом подготовки к V Всемирным играм кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября, передаёт BaigeNews.



Глава государства посетил стадион "Астана арена", на котором состоится церемония открытия международных состязаний. В течение года был проведен капитальный ремонт и обновлено оборудование. Завершены работы по благоустройству объекта, вмещающего 30 тысяч зрителей.