Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось совещание по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Сегодня я специально прибыл с рабочей поездкой в Актау, чтобы ознакомиться с текущей ситуацией области и обсудить актуальные проблемы. Отмечу, что Мангистау имеет особое значение для нашей страны. Это регион стратегического значения и западные ворота Казахстана. Я всегда уделяю самое пристальное внимание благополучию его жителей. Сегодня мы подробно обсудим вопросы социально-экономического развития региона. Также будут заслушаны отчеты Правительства и акима области", - отметил Президент.

Объём валового регионального продукта за 2 года вырос в 1,3 раза. За 9 месяцев прошлого года объем составил 3,7 трлн тенге. В целом, это неплохой показатель. Экономический индикатор за первый квартал текущего года составил 104,8%. За последние два года в экономику области привлечено более 2 трлн тенге инвестиций.

"Регион растёт с каждым днем и численность населения превысила 800 тысяч. Во время недавней рабочей поездки в Шымкент я обратил внимание на то, что миграция не должна быть бесконтрольной. Согласно прогнозу, в среднесрочном периоде эта цифра достигнет миллиона, а возможно и превысит. Это дополнительная нагрузка на экономику и социальную инфраструктуру. Нельзя забывать этот фактор и поддаваться популизму, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее он давал поручения по водообеспечению жителей региона, улучшению качества образования и медицинского обслуживания, продовольственной безопасности, развития транспортно-логистического потенциала, а также туризма.