Глава государства обозначил задачи по улучшению жизни в Мангистауской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось совещание по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Сегодня я специально прибыл с рабочей поездкой в Актау, чтобы ознакомиться с текущей ситуацией области и обсудить актуальные проблемы. Отмечу, что Мангистау имеет особое значение для нашей страны. Это регион стратегического значения и западные ворота Казахстана. Я всегда уделяю самое пристальное внимание благополучию его жителей. Сегодня мы подробно обсудим вопросы социально-экономического развития региона. Также будут заслушаны отчеты Правительства и акима области", - отметил Президент.
Объём валового регионального продукта за 2 года вырос в 1,3 раза. За 9 месяцев прошлого года объем составил 3,7 трлн тенге. В целом, это неплохой показатель. Экономический индикатор за первый квартал текущего года составил 104,8%. За последние два года в экономику области привлечено более 2 трлн тенге инвестиций.
"Регион растёт с каждым днем и численность населения превысила 800 тысяч. Во время недавней рабочей поездки в Шымкент я обратил внимание на то, что миграция не должна быть бесконтрольной. Согласно прогнозу, в среднесрочном периоде эта цифра достигнет миллиона, а возможно и превысит. Это дополнительная нагрузка на экономику и социальную инфраструктуру. Нельзя забывать этот фактор и поддаваться популизму, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Ранее он давал поручения по водообеспечению жителей региона, улучшению качества образования и медицинского обслуживания, продовольственной безопасности, развития транспортно-логистического потенциала, а также туризма.
"Сделано немало, достигнуты определённые результаты. Однако имеются и системные недостатки. Это нужно признать. Определены конкретные планы и приоритетные задачи. Правительство и акимат должны приложить все усилия для устранения существующих проблем. Аким Нурдаулет Килыбай активно приступил к работе, чётко видит стоящие перед ним задачи и пути их решения. Жду результатов в ближайшее время. Актуальные вопросы, озвученные им, должны быть тщательно рассмотрены Правительством. Главной задачей является улучшение качества жизни населения области", - сказал Президент.
Самое читаемое
- Димаш Кудайберген приглашает казахстанцев на свой легендарный концерт
- За что воспитатель прижигала девочку утюгом в Костанае
- Дело Шерзата Полата: Суд возобновил процесс после перерыва
- Буллинг в детском саду Астаны: назначена проверка
- "Маленький Бишимбаев": Астанчанка рассказала о травле двухлетнего сына в детском саду