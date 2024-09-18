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Глава государства назначил нового главкома Нацгвардии

Сегодня, 14:37
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Глава государства назначил нового главкома Нацгвардии Сегодня, 14:37
Сегодня, 14:37
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Распоряжением Главы государства Балтабеков Ансаган Скендерович назначен заместителем Министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующим Национальной гвардией, передаёт BaigeNews.

Распоряжением Главы государства Ботаканов Еркин Советбекович освобожден от должности заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующего Национальной гвардией.

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