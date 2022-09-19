Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Таджикистана

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Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования Эмомали Рахмону в связи с человеческими жертвами в результате обострения ситуации на таджикско-кыргызской границе, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт№1.

"С большой тревогой воспринимаем эти трагические события в братских и близких для нас государствах. Казахстан твердо выступает за решение любых спорных вопросов в регионе исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами", – говорится в телеграмме.

Президент Казахстана передал слова сочувствия, поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.