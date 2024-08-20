Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Венгрии с Днем Святого Иштвана

Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Венгрии Тамаша Шуйока с национальным праздником – Днем Святого Иштвана, передаёт BaigeNews.

С удовлетворением отметив высокий уровень сотрудничества между странами, Президент Казахстана выразил уверенность в дальнейшем поступательном и плодотворном развитии стратегического партнерства во всех сферах.

Глава государства пожелал Тамашу Шуйоку успехов в его благородных начинаниях, а братскому венгерскому народу – процветания и благополучия.