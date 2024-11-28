Глава государства направил телеграмму поздравления президенту Албании

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Албании Байрама Бегая и его соотечественников с Днём независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В своей телеграмме президент пожелал дальнейшего укрепления авторитета Албании на мировой арене и процветания её народу.

Он отметил, что Астану и Тирану связывают содержательный политический диалог и традиционные узы дружбы. Глава нашего государства выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям многогранные связи двух стран будут и впредь поступательно развиваться.