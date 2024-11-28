  • 28 Ноября, 22:22
  • BAIGENEWS

Глава государства направил телеграмму поздравления президенту Албании

Астану и Тирану связывают содержательный политический диалог и традиционные узы дружбы.

Сегодня, 21:23
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 21:23
Сегодня, 21:23
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Албании Байрама Бегая и его соотечественников с Днём независимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В своей телеграмме президент пожелал дальнейшего укрепления авторитета Албании на мировой арене и процветания её народу.

Он отметил, что Астану и Тирану связывают содержательный политический диалог и традиционные узы дружбы. Глава нашего государства выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям многогранные связи двух стран будут и впредь поступательно развиваться.

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