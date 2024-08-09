Токаев поздравил президента Сингапура с Национальным днем

Касым-Жомарт Токаев поздравил Тармана Шанмугаратнама и народ Сингапура с Национальным днем, передаёт BaigeNews.



Президент Казахстана отметил впечатляющий прогресс Сингапура в экономике, инновациях и общественном развитии. Он подтвердил приверженность нашей страны дальнейшему укреплению партнерства с Сингапуром, основанного на узах дружбы и взаимной поддержки.



Президент пожелал Тарману Шанмугаратнаму успехов в его начинаниях, а народу Сингапура – благополучия и процветания.