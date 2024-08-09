Токаев поздравил президента Сингапура с Национальным днем
Сегодня, 10:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:31Сегодня, 10:31
83
Касым-Жомарт Токаев поздравил Тармана Шанмугаратнама и народ Сингапура с Национальным днем, передаёт BaigeNews.
Президент Казахстана отметил впечатляющий прогресс Сингапура в экономике, инновациях и общественном развитии. Он подтвердил приверженность нашей страны дальнейшему укреплению партнерства с Сингапуром, основанного на узах дружбы и взаимной поддержки.
Президент пожелал Тарману Шанмугаратнаму успехов в его начинаниях, а народу Сингапура – благополучия и процветания.
Самое читаемое
- Держали в секс-рабстве и накачивали наркотиками: над 16-летней девочкой издевались в Кызылорде
- О состоянии родившей 19-го ребенка жительницы Петропавловска рассказали в облздраве
- Токаев опубликовал статью о ренессансе Центральной Азии
- Казахстанский боксёр Нурбек Оралбай завоевал серебряную медаль Олимпиады-2024
- Олимпиада-2024: серебряную медаль завоевал для Казахстана Демеу Жадыраев