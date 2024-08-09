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Токаев поздравил президента Сингапура с Национальным днем

Сегодня, 10:31
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Токаев поздравил президента Сингапура с Национальным днем Сегодня, 10:31
Сегодня, 10:31
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Касым-Жомарт Токаев поздравил Тармана Шанмугаратнама и народ Сингапура с Национальным днем, передаёт BaigeNews.

Президент Казахстана отметил впечатляющий прогресс Сингапура в экономике, инновациях и общественном развитии. Он подтвердил приверженность нашей страны дальнейшему укреплению партнерства с Сингапуром, основанного на узах дружбы и взаимной поддержки.

Президент пожелал Тарману Шанмугаратнаму успехов в его начинаниях, а народу Сингапура – благополучия и процветания.

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