Токаев поздравил президента Кореи с национальным праздником

Касым-Жомарт Токаев поздравил Юн Сок Ёля и корейский народ с Национальным днем, передаёт BaigeNews.

В телеграмме отмечается, что Корея – это государство, добившееся больших успехов в своем экономическом и технологическом развитии. Президент Казахстана подчеркнул, что взаимодействие между двумя странами динамично развивается в духе стратегического партнерства. Также выражена уверенность в том, что казахско-корейское сотрудничество, основанное на традиционной дружбе и прочных связях, будет и впредь укрепляться во благо наших народов.

Глава государства пожелал Президенту Республики Корея успехов в его ответственной деятельности, а дружественному корейскому народу – процветания и благополучия.