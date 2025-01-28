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Глава государства направил поздравительную телеграмму Председателю КНР

Президент выразил тёплые пожелания по случаю праздника, олицетворяющего обновление и единство, доброту и созидание.

Сегодня, 18:23
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 18:23
Сегодня, 18:23
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и его соотечественников с праздником Чуньцзе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент выразил тёплые пожелания по случаю праздника, олицетворяющего обновление и единство, доброту и созидание. Он также пожелал Си Цзиньпину успехов в реализации его стратегических инициатив и достижении благородных целей, направленных на обеспечение процветания страны.

"С глубоким удовлетворением отмечаю, что с каждым днём крепнет вечное и всестороннее стратегическое партнёрство Казахстана и Китая, ставшее образцом непоколебимой дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Высоко ценю Ваш личный вклад в это благородное дело и подтверждаю заинтересованность в дальнейшем углублении многогранного взаимодействия с Китаем", – говорится в телеграмме.

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