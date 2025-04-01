  • 1 Апреля, 23:13
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Глава ГКНБ: "Грецкий орех должен стать кыргызским"

Камчыбек Ташиев предложил переименовать грецкий орех в кыргызский.

Сегодня, 22:23
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 22:23
Сегодня, 22:23
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Фото: Unsplash

Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев предложил изменить название грецкого ореха на кыргызский, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом он заявил в видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook общественный деятель Откурбек Рахманов.

По словам Ташиева, грецкий орех имеет глубокие исторические корни в Кыргызстане, где он растет уже тысячи лет. В частности, он отметил, что крупнейшая плантация ореховых деревьев находится в Арсланбобе, в Джалал-Абадской области, и является самой большой в мире.

"Орехи растут у нас с древних времен. Самая большая плантация по миру у нас в Арсланбобе. Это уникальное место, и по всему миру орех распространился именно из Кыргызстана. После этого его стали называть грецким, турецким, испанским, венгерским, но на самом деле орех пошел из Кыргызстана. Мы должны гордиться этим и назвать его кыргызским", — заявил Ташиев.

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