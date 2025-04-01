Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев предложил изменить название грецкого ореха на кыргызский, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом он заявил в видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook общественный деятель Откурбек Рахманов.

По словам Ташиева, грецкий орех имеет глубокие исторические корни в Кыргызстане, где он растет уже тысячи лет. В частности, он отметил, что крупнейшая плантация ореховых деревьев находится в Арсланбобе, в Джалал-Абадской области, и является самой большой в мире.