Глава федерации профсоюзов вручил денежные сертификаты пострадавшим от паводка в ЗКО

Председатель Федерации профсоюзов Казахстана Сатыбалды Даулеталин посетил Западно-Казахстанскую область. В Уральске он встретился с членами профсоюза – жителями районов, пострадавших от паводков, передаёт BaigeNews.kz.

Сатыбалды Даулеталин, обращаясь к участникам встречи, выразил слова солидарности и сочувствия в связи с утратами и разрушениями, которые принесла природная катастрофа. Председатель Федерации профсоюзов отметил важность солидарной социальной ответственности, проявленной государством и обществом в этот непростой для всей страны период. Говоря о мерах, принимаемых соцпартнёрами, Даулеталин напомнил, что по поручению президента правительством ведётся большая работа по ликвидации последствий наводнений и помощи пострадавшим казахстанцам.

Сегодня паводковая ситуация в Западно-Казахстанской области стабилизировалась, в свои дома вернулись свыше 8,5 тысячи человек. В регионе продолжается работа по ликвидации последствий наводнения. 8 882 человека получили единовременную социальную помощь в размере 100 МРП на общую сумму 3,3 миллипарда тенге. Всего по Казахстану единовременные выплаты в размере 100 МРП получили 30 770 семей на сумму свыше 11 миллиардов тенге. На сегодня 432 семьи получили новые дома и квартиры взамен разрушенного жилья, ведётся строительство 1 862 новых домов, из которых 394 дома возводят в Западно-Казахстанской области.

Единым фронтом с государством перед лицом чрезвычайной ситуации выступили Федерация профсоюзов и ее членские организации всех отраслей и регионов страны, которые без промедления включились в работу по оказанию помощи пострадавшим.

"Восстановление после бедствия - это общая задача, требующая объединения всех сил и ресурсов. С первых дней, когда стихийное бедствие обрушилось на нашу страну, профсоюзы тесно взаимодействовали с государственными органами, обеспечивая эффективную координацию усилий по борьбе с последствиями наводнения. Профсоюзы организовали сбор средств, гуманитарной помощи, помогали в организации временного жилья", - отметил председатель Федерации профсоюзов РК.

Всего в помощь пострадавшим профсоюзы передали 225 миллионов тенге материальной и товары на 14 миллионов тенге.

Кроме того, Федерацией профсоюзов РК принято решение о выделении нуждающимся в качестве временного жилья 269 мест в профсоюзных санаториях. За весь период в санаториях ФПРК было размещено 179 человек, которым предоставлена возможность пройти оздоровление, а также получить психологическую и необходимую правовую помощь.

Как сообщила председатель Профсоюзного центра ЗКО Аигуль Есекенова, в период ЧС в санатории "Акжайык" Западно-Казахстанской области были размещены 100 военнослужащих, прибывших в регион для проведения спасательных и противопаводковых работ.

По ее словам, профлидеры и профактив региона активно участвовали в работе областного общественного штаба и волонтерского движения области. От профсоюзных организаций в поддержку населения ЗКО поступило около 14 млн тенге гуманитарной и более 5 млн тенге материальной помощи.

На встрече глава ФПРК вручил сертификаты номиналом в 100 тысяч тенге на приобретение бытовой техники 45 членам профсоюза. Среди них – работники сфер образования, здравоохранения, культуры, ЖКХ, а также энергетической и машиностроительной отраслей.

Самоотверженный вклад спасателей и волонтеров в ходе ликвидации последствий водной стихии был особо отмечен медалью Федерации профсоюзов "Еңбек озаты". Профсоюзные награды из рук председателя ФПРК получили начальник аварийно-спасательного отряда ДЧС ЗКО Аскар Кылышев, медсестра отделения реанимации и анестезиологии областной многопрофильной больницы Рита Уалитденова, заведующий экономическим отделом Анкатинской средней общеобразовательной школы Теректинского района Сабыржан Аралбаев, частный предприниматель Байтерекского района Олег Тюрин, водитель аппарата акима сельского округа Январцево Байтерекского района волонтер Самат Жантулин, председатель "Семейного центра "Сенім" Теректинского района Анар Кайрекенова, методист спорткомплекса "Орал" Жанбоз Байдаулет, заведующая библиотекой г. Уральск Ганди Шамкелова, спортсмен детско-юношеской спортивной школы Теректинского района Канат Ермуханов, а также комендант общежития №3 Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова Альфия Гумарова.

Участники встречи поблагодарили председателя Федерации профсоюзов Сатыбалды Даулеталина за личное внимание, поддержку и достойное признание заслуг.

Слова признательности всему профсоюзному сообществу выразил и руководитель общественного штаба Западно-Казахстанской области Ербол Салыков, который отметил, что, оказав всестороннюю поддержку, профсоюзы продемонстрировали свою силу и сплоченность, подтвердив тем самым, что в трудные времена единство является важным шагом на пути к восстановлению.

"С началом чрезвычайной ситуации наши соотечественники, профсоюзы бизнесмены и другие структуры – все протянули руку помощи. За это время в регион доставлено более 2000 тонн гуманитарной помощи", - добавил он.

В завершении встречи Сатыбалды Даулеталин выразил надежду на скорое восстановление жизнедеятельности подтопленных населенных пунктов и возвращение людей к прежней жизни. Со своей стороны он заверил, что Федерация профсоюзов продолжит работу по улучшению качества жизни простых работников.