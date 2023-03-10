Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Казахстан

Фото: Twitter/Ursula von der Leyen

В этом году в Казахстане ожидается визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций в Астане сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

Он отметил, что её визит символичен в год празднования 30-летия установления отношений между Казахстаном и ЕС.

По словам Василенко, на данный момент более трёх тысяч компаний в Казахстане с участием европейского капитала успешно работают в различных секторах экономики, включая таких мировых гигантов, как Shell, Eni, Total, Amazonen-Werke, Air Liquide, Alstom и Carlsberg.