Главу фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков

АФМ начало расследование в отношении активистки волонтёрского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат, передаёт BaigeNews.kz.



Женщину подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.

"Основная часть пожертвований использована Перизат К. для покупки предметов роскоши и недвижимости. Весной она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: "Mercedes-Benz S450" за 88 млн тенге, "Lexus LX-600" за 80 млн и "Haval" за 39 млн тенге. В этот же период она купила элитную недвижимость в Астане в ЖК "Akbulak Riviera", "Highvill Ishim Gold", "Көк Жайлау" (включая парковочные места), а также в коттеджном городке "Vela Village" на 600 млн тенге", - сообщили в АФМ.

В ведомстве отметили, что кроме того, за счёт пожертвований неравнодушных граждан Казахстана Перизат К. неоднократно выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, останавливаясь в пятизвездочных отелях, таких как St. Regis, Shangri-La, Palazzo Versace и Kempinski.

"В этих странах она покупала дорогостоящие украшения и аксессуары брендов Cartier и Louis Vuitton, посещала фешенебельные рестораны и морские прогулки на яхте. Для реализации преступной схемы она привлекла близких друзей и родственников, которые за вознаграждение в 8% обналичивали деньги фонда", - заявили в АФМ.

Подозреваемая задержана.