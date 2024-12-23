Глава авиакомпании Air Astana Питер Фостер прокомментировал обнаруженные факты хищения во FlyArystan, передаёт BaigeNews.kz. На правительственном часе в мажилисе, отвечая на вопросы депутатов, он подчеркнул, что нарушения выявлены руководством лоукостера.

"Это было связано с манипуляцией ценами на билеты и обнаружено руководством FlyArystan. Затем FlyArystan воспользовался услугами международной компании для проведения судебной проверки. Результаты переданы в полицию. Случившееся очень огорчает, конечно. Мы не терпим никакого поведения такого рода", - сказал Питер Форстер.

Он добавил, что нарушения никак не влияют на стоимость билетов или работу компании.

Питер Фостер на правительственном часе также ответил на критику, связанную со стоимостью авиабилетов на рейсы компании.

Ранее сообщалось, что руководство авиакомпании FlyArystan выявило факты хищения денег и обратилось в аудиторскую компанию для проведения независимого расследования.