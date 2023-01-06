Глава АФМ доложил Токаеву о борьбе с финпирамидами

Фото: Телеграм-канал Aqorda

Президент Казахстана принял в Акорде председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал Aqorda. Глава АФМ рассказал о борьбе с финансовыми пирамидами и минимизации вовлечения бизнеса в уголовный процесс. По его словам, за последние четыре года количество регистрируемых дел сокращено более чем в два раза.

"Пресечена деятельность более тысячи обнальных фирм, содействовавших посредством выписки фиктивных счет-фактур в уклонении от уплаты налогов. Ликвидировано 110 незаконных игорных заведений, 44 подпольных цеха по производству нелегальной алкогольной продукции. Заблокировано 13 тысяч веб-страниц и аккаунтов с рекламной деятельностью финансовых мошенников. Пресечена деятельность 29 финпирамид, обеспечено возмещение потерпевшим компенсации на сумму 8,3 миллиарда тенге. Принятые меры также обеспечили возврат активов на сумму свыше 300 миллиардов тенге", - доложил Элиманов главе государства.

При координации Агентства проведена реформа национальной "антиотмывочной" системы, что позволило максимально приблизить действующее законодательство к международным стандартам ФАТФ (FATF). По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.