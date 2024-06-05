Глава аэропорта Алматы покидает свой пост

Президент АО "Международный аэропорт Алматы" Альп Эр Тунга Эрсой покидает свой пост, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что Альп Эр Тунга Эрсой продолжит карьеру в отрасли в новой роли.

1 июня новый международный терминал аэропорта Алматы встретил первых пассажиров. Строительство объекта заняло два года.

Терминал способен выдержать землетрясение магнитудой до 10 баллов. Общая площадь составила 53,5 тысячи квадратных метров, пропускная способность – 14 млн человек в год. Новый терминал первым в Центральной Азии будет сертифицирован по программе Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE).

После полного перевода всех международных рейсов в новый терминал старый терминал будет использоваться для внутренних рейсов. Также будет проведена реновация действующего терминала для полного его соответствия международным стандартам.