Глав двух комитетов назначили в Минкультуры и информации Казахстана

Приказом министра культуры и информации назначены председатели комитетов по делам архивов, документации и книжного дела, а также по делам молодёжи и семьи, передаёт BaigeNews.kz.

Рустам Али возглавил Комитет по делам архивов, документации и книжного дела.

Он родился в 1984 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Жетысуский государственный университет имени Жансугурова.

Трудовую деятельность начал корреспондентом в газете "Деловая неделя" в 2006 году, после был редактором, заместителем главного редактора издания.

В 2011-2012 годах - директор ГККП "Жетісу жастары" Молодежный центр".

Был директором Центра молодёжной политики Алматинской области, акимом Кайнарлинского сельского округа Алматинской области.

В 2012-2016 годах - начальник, руководитель Управления по вопросам молодёжной политики Алматинской области.

После работал руководителем управления внутренней политики Алматинской области.

В 2020-2021 годах - замакима Алматинской области.

Затем стал акимом Ескельдинского района Алматинской области.

С 2022 года и до настоящего назначения – заместитель акима области Жетысу.

Кайрат Камбаров приказом министра назначен председателем Комитета по делам молодёжи и семьи.

Родился в 1989 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, университет "Туран-Астана".

Трудовую деятельность начал в 2010 году главным специалистом в Управлении внутренней политики Астаны.

В 2012-2013 годах - главный специалист, шеф протокола отдела аппарата акима Астаны.

В 2013 году был заведующим сектором отдела Управления делами Президента РК, руководителем отдела Управления по вопросам молодёжной политики Астаны.

После - консультант отдела филиала партии "Нур Отан" в Астане, главный инспектор ревизионной комиссии по Астане.

Был руководителем отдела, заместителем руководителя Управления внутренней политики, заместителем руководителя Управления по развитию языков и архивного дела, руководителем отдела аппарата акима Астаны.

Руководил аппаратом акима района Есиль в Нур-Султане.

С 2021 года - руководитель Управления по вопросам молодёжной политики в столице Казахстана.