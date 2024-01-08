Глав двух комитетов назначили в Минкультуры и информации Казахстана
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Приказом министра культуры и информации назначены председатели комитетов по делам архивов, документации и книжного дела, а также по делам молодёжи и семьи, передаёт BaigeNews.kz.
Рустам Али возглавил Комитет по делам архивов, документации и книжного дела.
Он родился в 1984 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Жетысуский государственный университет имени Жансугурова.
Трудовую деятельность начал корреспондентом в газете "Деловая неделя" в 2006 году, после был редактором, заместителем главного редактора издания.
В 2011-2012 годах - директор ГККП "Жетісу жастары" Молодежный центр".
Был директором Центра молодёжной политики Алматинской области, акимом Кайнарлинского сельского округа Алматинской области.
В 2012-2016 годах - начальник, руководитель Управления по вопросам молодёжной политики Алматинской области.
После работал руководителем управления внутренней политики Алматинской области.
В 2020-2021 годах - замакима Алматинской области.
Затем стал акимом Ескельдинского района Алматинской области.
С 2022 года и до настоящего назначения – заместитель акима области Жетысу.
Кайрат Камбаров приказом министра назначен председателем Комитета по делам молодёжи и семьи.
Родился в 1989 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, университет "Туран-Астана".
Трудовую деятельность начал в 2010 году главным специалистом в Управлении внутренней политики Астаны.
В 2012-2013 годах - главный специалист, шеф протокола отдела аппарата акима Астаны.
В 2013 году был заведующим сектором отдела Управления делами Президента РК, руководителем отдела Управления по вопросам молодёжной политики Астаны.
После - консультант отдела филиала партии "Нур Отан" в Астане, главный инспектор ревизионной комиссии по Астане.
Был руководителем отдела, заместителем руководителя Управления внутренней политики, заместителем руководителя Управления по развитию языков и архивного дела, руководителем отдела аппарата акима Астаны.
Руководил аппаратом акима района Есиль в Нур-Султане.
С 2021 года - руководитель Управления по вопросам молодёжной политики в столице Казахстана.
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