Гламурного "учителя" оштрафовали за многократные нарушения ПДД в Алматинской области

Фото: @egovpress

Девушку, хваставшуюся подписчикам в Instagram тем, что она ездит по встречке, водит машину без рук, паркуется на местах для инвалидов и продаёт водительские права, привлекли к ответственности полицейские в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

В органах внутренних дел изучили видео из соцсетей и обнаружили сразу несколько нарушений закона.

"За нарушения ПДД она привлечена к административной ответственности по статьям КоАП РК:

- часть 4 статьи 597 - "Парковка на месте, предназначенном для людей с ограниченными возможностями";

- часть 1 статьи 599 - "Проезд на запрещающий сигнал светофора";

- часть 2 статьи 590 - "правление автотранспортным средством без ГРНЗ".

Публикуемый "VIP-пропуск" якобы от МВД она заказала в Instagram", - сообщили в полиции.

Кроме того, один из роликов девушка сняла в школе. По сюжету понятно, что она проверяет тетради учеников в классе.

Однако в Управлении образования Алматинской области заявили, что особа "не работала и не работает в организациях образования". В ведомстве напомнили, что за распространение ложной информации законодательно предусмотрена ответственность.