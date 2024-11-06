Гизат Нурдаулетов и Сергей Шойгу обсудили вопросы региональной безопасности
Сегодня, 17:48
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Сегодня, 17:48Сегодня, 17:48
82Фото: akorda.kz
В Москве состоялись расширенные консультации между аппаратами советов безопасности Республики Казахстан и Российской Федерации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе переговоров, прошедших под председательством Секретаря Совета безопасности РК Гизата Нурдаулетова и Секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, обсуждены актуальные вопросы сотрудничества.
Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, включая противодействие международному терроризму и экстремизму, а также состоянию и перспективам развития ситуации в Каспийском регионе.
По итогам мероприятия подписан новый План сотрудничества на 2025-2027 годы.
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