Гизат Нурдаулетов и Сергей Шойгу обсудили вопросы региональной безопасности

В Москве состоялись расширенные консультации между аппаратами советов безопасности Республики Казахстан и Российской Федерации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе переговоров, прошедших под председательством Секретаря Совета безопасности РК Гизата Нурдаулетова и Секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, обсуждены актуальные вопросы сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, включая противодействие международному терроризму и экстремизму, а также состоянию и перспективам развития ситуации в Каспийском регионе.

По итогам мероприятия подписан новый План сотрудничества на 2025-2027 годы.