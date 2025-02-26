Гивы под запретом? В Казахстане хотят ужесточить контроль за розыгрышами в соцсетях
Депутаты взялись за инфлюенсеров.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фракция AMANAT направила официальное обращение заместителю премьер-министра Серику Жумангарину с требованием ужесточить контроль над нелегальными лотереями в соцсетях и ввести прозрачные налоговые правила для инфлюенсеров, передаёт BaigeNews.kz.
В последнее время в соцсетях активизировались нелегальные организаторы лотерей – так называемые коучеры-инфлюенсеры, которые под видом продажи турпутевок, автомобилей, ювелирных изделий и техники проводят незаконные розыгрыши.
По данным депутата Ерлана Саирова, за последний год было выявлено 106 случаев незаконных лотерей, а организаторы получили штрафы на сумму более 46 млн тенге.
Несмотря на штрафы, незаконная активность в соцсетях остается на высоком уровне.
Ерлан Саиров отметил, что многие казахстанские блогеры демонстрируют в соцсетях роскошный образ жизни – виллы, элитные авто, дорогие украшения – создавая иллюзию легких денег. При этом Министерство финансов имеет вопросы к уплате налогов со стороны популярных контент-мейкеров.
"Налоги должны платить все. Принцип "закон суров, но это закон" касается всех граждан! В США, Англии и Китае авторы контента обязаны платить налоги с доходов, полученных от своей деятельности. Налоговые ставки в этих странах достигают 40%", — подчеркнул Саиров.
Что предлагают депутаты?
- Организовать разъяснительную работу среди блогеров о необходимости соблюдения закона.
- Разработать четкие критерии для определения доходов инфлюенсеров как предпринимательской деятельности.
- Усилить контроль за незаконными розыгрышами в соцсетях и пресекать противоправные схемы.
Согласно закону "Об онлайн-платформах", инфлюенсеры, получающие доход от своей деятельности, обязаны регистрироваться как предприниматели, а также маркировать рекламный контент.
"Формирование налоговой культуры – ключевой элемент социальной справедливости. Инфлюенсеры должны осознавать свою ответственность перед обществом", — добавил Саиров.
Предложения депутатов направлены в правительство.
Ранее стало известно, что казахстанские блогеры занизили доход и не уплатили 53,3 млрд тенге налоговикам.
Самое читаемое
- Районный акимат Актюбинской области приобрел внедорожник премиум-класса
- Семья из Казахстана рассказала о жизни в Турции
- Лишить прав родителей, подростков отправить в спецшколу: реакция на избиение в Семее
- "Сеют в школе уличные ценности": родители учеников в Семее высказались о подростках избивших мальчика
- У казахстанца конфисковали 37 тысяч долларов, собранные на покупку авто в Китае