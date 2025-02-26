Фракция AMANAT направила официальное обращение заместителю премьер-министра Серику Жумангарину с требованием ужесточить контроль над нелегальными лотереями в соцсетях и ввести прозрачные налоговые правила для инфлюенсеров, передаёт BaigeNews.kz.

В последнее время в соцсетях активизировались нелегальные организаторы лотерей – так называемые коучеры-инфлюенсеры, которые под видом продажи турпутевок, автомобилей, ювелирных изделий и техники проводят незаконные розыгрыши.

По данным депутата Ерлана Саирова, за последний год было выявлено 106 случаев незаконных лотерей, а организаторы получили штрафы на сумму более 46 млн тенге.

Несмотря на штрафы, незаконная активность в соцсетях остается на высоком уровне.

Ерлан Саиров отметил, что многие казахстанские блогеры демонстрируют в соцсетях роскошный образ жизни – виллы, элитные авто, дорогие украшения – создавая иллюзию легких денег. При этом Министерство финансов имеет вопросы к уплате налогов со стороны популярных контент-мейкеров.

"Налоги должны платить все. Принцип "закон суров, но это закон" касается всех граждан! В США, Англии и Китае авторы контента обязаны платить налоги с доходов, полученных от своей деятельности. Налоговые ставки в этих странах достигают 40%", — подчеркнул Саиров.

Что предлагают депутаты?

Организовать разъяснительную работу среди блогеров о необходимости соблюдения закона.

Разработать четкие критерии для определения доходов инфлюенсеров как предпринимательской деятельности.

Усилить контроль за незаконными розыгрышами в соцсетях и пресекать противоправные схемы.

Согласно закону "Об онлайн-платформах", инфлюенсеры, получающие доход от своей деятельности, обязаны регистрироваться как предприниматели, а также маркировать рекламный контент.

"Формирование налоговой культуры – ключевой элемент социальной справедливости. Инфлюенсеры должны осознавать свою ответственность перед обществом", — добавил Саиров.

Предложения депутатов направлены в правительство.

Ранее стало известно, что казахстанские блогеры занизили доход и не уплатили 53,3 млрд тенге налоговикам.