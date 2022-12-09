Гитару основателя "Дос-Муқасана" продали за 11 миллионов тенге в Астане

Более 80 миллионов тенге собрали на благотворительном балу.

В Астане прошёл Зимний благотворительный бал. Ежегодно мероприятие организует корпоративный фонд "Болашақ". На этот раз на благие цели удалось собрать более 80 миллионов тенге. Одним из самых дорогих лотов на аукционе были гитара и виниловый диск, передаёт BaigeNews.kz.

Яркими выступлениями гостей бала радовали 30 пар дебютантов. На протяжении нескольких месяцев молодые люди разных профессий усердно тренировались с хореографом.

Кульминацией бала стал аукцион уникальных лотов – предметов искусства, антиквариата и спортивной атрибутики.

В этом году на нем представили ковры ручной работы 1940-1950-х годов, саукеле героини спектакля "Бөрте", документ о предоставлении земельного участка за подписью 14-го Президента США Франклина Пирса 1856 года и другие.

Гитара основателя ансамбля и виниловая пластинка с первыми хитами группы "Дос-Муқасан", представленные на аукционе, были проданы за 11 миллионов тенге.

Также гостей вечера порадовал розыгрыш ценных призов от партнёров фонда.

Бал проводят с целью привлечь внимание общественности к проблемам получения качественного образования детьми с особыми потребностями и поддержки талантливой молодёжи. Вырученные средства направят на социальные проекты фонда "Каждый ребёнок достоин школы" и "Проездные гранты".

За 10 лет на благотворительных балах собрано более 800 миллионов тенге. На вырученные средства фонд "Болашақ" открыл и оснастил более 70 специализированных реабилитационных учреждений, в том числе 46 кабинетов поддержки инклюзии в 22 городах Казахстана.

Создано более 500 специализированных в сфере инклюзии рабочих мест. 3 000 специалистов и родителей прошли обучение по инклюзивному образованию и прикладному анализу поведения. Присуждено 93 проездных и 17 образовательных грантов детям из малообеспеченных семей и людям с особыми потребностями.

Для реализации прав особенных детей фондом "Болашақ" внесены более 70 качественных рекомендаций и поправок в законодательные акты РК в части развития инклюзивного образования.

Также при поддержке фонда ежегодно более 500 детей с дислексией и дисграфией получают помощь квалифицированных специалистов.

Была оказана помощь Международной ассоциации по генным дерматозам в проведении операций, закупе специальной косметики и обучении казахстанских врачей особенностям работы с детьми с буллезным эпидермолизом (дети-бабочки).

"Мы, члены Ассоциации "Болашақ", выпускники программы, считаем, что когда-то у нас была возможность получить блестящее образование за рубежом, и сегодня наш гражданский долг – создавать возможности и условия для качественного образования для всех. Инклюзия – это не только про право детей с аутизмом учиться в обычной школе, это также про право на качественное образование детей с синдромом Дауна, с ДЦП, детей иммигрантов, детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и многих других. Согласно Конституции РК и по всем человеческим законам у каждого ребёнка должна быть возможность получать качественное образование и развивать таланты. Образование – это то, во что действительно стоит вкладываться, потому что будущее строится именно образованной нацией. И если мы хотим качественных изменений в стране, очень важно, чтобы у наших детей была возможность получать качественное образование", - отметила председатель попечительского совета фонда "Болашақ" Динара Гаплан.

Из года в год большое количество компаний оказывают поддержку в организации бала, проявляя свою социальную ответственность. За все годы к проведению бала присоединились уже более 150 спонсоров и партнёров.