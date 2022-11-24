open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Гитару основателя "Дос-Мукасан" и пластинку с первыми хитами группы выставят на аукционе
nnm.ru Сегодня, 13:46
115
Сегодня, 13:46
115
Фото: nnm.ru

Гитару основателя "Дос-Мукасан" и пластинку с первыми хитами группы выставят на аукционе

Гитару основателя и первого руководитель легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Досыма Сулеева, на которой был создан хит "Жан досым", и виноловую пластинку с первыми хитами группы, выставят на аукционе XIII Зимнего благотворительного бала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Фонда "Болашак".

Благотворительный аукцион вновь пройдёт после двухлетнего перерыва. Как отметили в Фонде, за девять лет его работы, фондом собрано более 800 миллионов тенге. На вырученные средства открыто и оснащено 75 специализированных реабилитационных учреждений, в том числе 46 кабинетов поддержки инклюзии по всему Казахстану; обучено более 3000 специалистов; создано более 500 рабочих мест; присуждено более 100 образовательных и проездных грантов детям из малообеспеченных семей и людям с особыми потребностями.

В целях соблюдения прозрачности использования благотворительных средств, ежегодно на сайте www.bolashakcharity.kz публикуются финансовые отчёты сборов после проведения благотворительных балов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#аукцион #благотворительность #шоу-бизнес
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:46
115
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх