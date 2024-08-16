Гироскутеры стали использовать при патрулировании полицейские ВКО

В Усть-Каменогорске стражи порядка освоили гироскутеры для патрулирования по городской набережной и в парках областного центра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на t.me/POLICE_of_KZ.

В настоящее время в Департаменте полиции имеется четыре подобных транспорта. Более десятка полицейских уже прошли курсы вождения на гироскутерах Segway и готовы для несения патрульной службы на них.

Segway с батарейным питанием модифицирован с учетом специфических функций полиции StreetSmart, включая наличие сирены и проблесковых маячков.

"Гироскутер будет служить для патрулирования и профилактики нарушений непосредственно в труднодоступных местах, где не проедет транспорт. В парковых местностях, на аллеях, в скверах. Подчеркнем, что нововведение значительно сэкономит время и более того повысит качество их работы", - говорится в информации ДП.

Важно отметить, что на управление гироскутером распространяются те же правила и требования как и на управление электрическим самокатом.