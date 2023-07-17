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Гипноз, доулы и правило трех "Т" - Как хотят рожать казахстанки
Каждая женщина мечтает о радостной и волшебной встрече со своим малышом. Но при этом в общественном сознании плотно сидит стереотип о боли и мучениях в процессе появления на свет нового человека. Сегодня набирает популярность такое явление как "мягкие роды". Что это – новая мода, тренд или то самое "хорошо забытое старое"? Корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с врачом акушером-гинекологом с 18-летним стажем, заведующей послеродового отделения совместного пребывания матери и ребенка Многопрофильной больницы №2 города Астаны Венерой Айтилесовой о том, как сейчас препочитают рожать казахстанки.
- Сейчас в моду снова входит естественность во всем. Люди стараются синтезировать научный прогресс с природой. В Казахстане, как и во всем мире, заметна тенденция к мягким, осознанным родам. Наверно вы заметили это как практикующий акушер-гинеколог? С какими запросами чаще всего обращаются женщины?
- Мягкие роды – это отсутствие медицинского вмешательства в процесс родов. Говоря простыми словами, роды, как задумала их природа, без вмешательств науки, медицины и технологий.
Много лет назад французский акушер-гинеколог Мишель Оден разработал принципы естественных родов: свободное положение - поза, которую каждая женщина выбирает по зову собственного тела. По мнению Мишеля Одена, в родах женщине надо слушать свое тело, а не бороться с ним, не сопротивляться, а подчиниться ему.
Следуя такому подходу в акушерскую практику вошли домашняя обстановка, ванны, бассейны и расслабляющие практики. Со временем роды стали меньше ассоциироваться с муками и болью, стигма сместилась в сторону безболезненных, осознанных родов. Все эти атрибуты настолько эффективно работали, что это позволило мягким родам стать ключевой перинатальной технологией современности.
За последние годы количество женщин с запросом на бережные роды растет. Сейчас это стало скорее обыденностью, а ведение родового процесса по возможности без вмешательств - нормой.
Мы активно внедряем в практику принципы естественного подхода: физиологическое ведение третьего периода родов, роды в воде, вертикальные роды по выбору женщины, прикладывание к груди младенца сразу после родов. Этот подход позволяет женщинам уйти от роли пассивной пациентки - где главным является врач, и перейти в активную роль - где главной в своих родах является она.
Одним из самых распространённых запросов от женщин является сохранение пульсации пуповины после рождения малыша (отсроченное пережатие пуповины).
Также женщины стремятся сохранить домашнюю обстановку в стенах родильного дома: здесь работает правило трех "Т": Темно, Тепло, Тихо.
В последние годы популярным становится запрос женщин на роды в сопровождении доулы.
Кроме того, радует такое явление как фотографы на родах, ведь это говорит о том, что стереотип о страшных муках замещается позитивной парадигмой семейного счастья в лице новорожденного.
Фото Александры Балабановой.
- Роды в воду, роды в вертикальном положении, отсроченное перерезание пуповины… Как врачу помогать роженице, прислушиваясь к ее желаниям, но при этом сохранять технику безопасности?
- Роды в воду - одна из самых популярных перинатальных технологий, вошедших в акушерскую жизнь. В нашем отделении такие роды случаются ежедневно, мы гордимся тем, что всё больше женщин могут применить на себе эту бережную практику.
Вертикальные роды – это роды стоя, на четвереньках либо на специальном стульчике для подобных родов. Учитывая направление оси, данный вид родов является наиболее физиологичным и нетравматичным для женщины. Испокон веков женщины рожали вертикально: во время схваток ходили, а на потуги вставали на четвереньки или опускались на колени. Наши предки натягивали широкий канат, чтобы женщина могла опереться на него стоя, и родить в таком положении. Сейчас, в эпоху, когда мы возвращаемся к естественному укладу, и все больше даем свободы женщине в родах, вертикальные роды одобрены ВОЗ и приветствуются во многих стационарах.
Как я уже говорила, очень многие женщины сейчас просят не перерезать пуповину сразу после родов, дать ей отпульсировать. В нашем отделении мы стараемся вообще применять эту практику ко всем, так как это благоприятно сказывается на здоровье младенца. Конечно, если малышу нужно оказать первую помощь, пуповина пересекается немедленно.
В практике встречаются случаи, когда желание и сценарий женщины не совпадает с реальностью и мы сталкиваемся с акушерскими осложнениями, в таком случае важно разъяснить женщине, какие последствия могут ждать её и ребенка в разных исходах. Учитывая, что роженица находится в стационаре, где врач несет за нее полную ответственность, определенно имеет место желание врача поступить наиболее безопасно с медицинской точки зрения.
Во все времена существовали роды, которые заканчивались тяжелыми исходами, отсюда и существует масса стереотипов про муки, боль и страхи в родах. К счастью, мы живем в современном мире, где наука и перинатальные технологии дают возможность спасти этот процент женщин и сохранить здоровье малыша и матери, за что мы всегда должны быть благодарны медицине.
Однажды я присутствовала на семинаре, где известная акушерка из Мексики Анхелина Мартинес Миранда делилась опытом мягкого и бережного ведения родов у них на родине. Там всего один процент родов заканчивается негативными последствиями, когда женщину срочно везут в ближайший стационар и вся деревня в этот момент молится за здоровье малыша и матери. Когда сообщают о рождении ребенка, каждая женщина благодарит врача, который смог оказать помощь. Это ещё раз говорит о том, что даже в местности, где домашние мягкие роды — это норма, и знания о родах передаются девочкам из поколения в поколение, а женщин выхаживают после родов всей деревней, существуют осложнения, при которых необходимо вмешательство врачей.
Фото Александры Балабановой
- Кто такие доулы и почему сейчас они так популярны?
- Доула – это профессиональный помощник в родах, который поддерживает женщину на каждом этапе этого процесса. У каждой доулы свои приемы обеспечения комфорта для роженицы: ароматерапия, различные техники релаксации, массаж, гипнопрактики или просто безмолвное присутствие в состоянии тотального доверия происходящему, которое будет распространяться на всех присутствующих.
С профессиональной точки зрения для персонала доула представляет помощь, так как она является мостом доверия между женщиной и врачом. Зачастую доула встречается с женщиной задолго до родов, в беседе женщина раскрывает свой план родов, обсуждает сценарий и делится страхами, проработка всех моментов помогает избежать негативных исходов в родах. В процессе родов доула может выступить как психолог, партнер, целительница, можно сказать, духовная сестра. Проводя информационные беседы, доула готовит женщину к мягким родам. Во время родов доула находится постоянно рядом с женщиной, что в свою очередь разгружает медицинский персонал отделения.
Фото Александры Балабановой
- Гипнороды – интересное явление, которое набирает популярность во всем мире. Были ли в вашей практике такие роды? Расскажите о них.
- Гипнороды – это возможность женщины погружаться в состояние транса с целью глубокого обезболивания. Некоторые женщины с первых недель беременности учатся погружать собственное сознание в состояние транса, заменять негативные установки на позитивные, облегчать болевые ощущения. Важно добиться спокойствия и умиротворения ума, тогда и тело расслабится автоматически. То есть в первую очередь происходит работа с умом.
На разных стадиях родов – разные техники. В первом периоде родов практики помогают проживать схватки безболезненно, схватки при этом могут длиться даже не одни сутки. Далее, во время потуг, когда ощущения становятся сильными, практики помогают погрузиться в себя, услышать свое тело и естественно без боли выпустить малыша. В таких родах не чувствуется боль, присутствует транс, медитации, ощущения накатывают волнами и растворяются в самой женщине, тело пропевает звуки, которые в моменте откликаются в ней.
В моей практике были роды без единого крика, когда женщина в воде самостоятельно встретила своего ребенка - прекрасно и естественно. Такие практики – это колоссальная подготовка тела и ума во время беременности. Зато исход – самое волшебное событие в жизни.
Фото Александры Балабановой
- Венера Усаиновна, к вам часто обращаются женщины, которые хотят родить естественным путем после кесарево сечения. Вы развеиваете миф о том, что после КС рожать самой опасно. Расскажите, по каким принципам вы допускаете роженицу на естественные роды? Какую разницу между беременностями нужно выдержать, чтобы избежать рисков, рожая с рубцом на матке?
- Процент кесарево сечения из года в год только увеличивается. Неважно, по какой причине была проведена операция. Важно, что при последующей беременности перед женщиной стоит выбор: рожать самостоятельно с рубцом на матке, либо пойти на повторную плановую операцию. Многие женщины приходят с запросом родить самостоятельно. Конечно, каждая женщина в данном случае требует индивидуального подхода. В таком сложном выборе ключевое значение имеет настрой самой женщины на предстоящие роды, оосознание рисков и работа, которую она готова совершить для достижения результата: ее подготовка к беременности, закрытые дефициты, образ жизни, питание. Немаловажным фактором является причина, по которой была проведена первая операция. Если, допустим, это было абсолютное показание (корпоральный разрез, наличие операции на матке), то шансы на родоразрешение естественным путем значительно снижаются. Поэтому можно однозначно сказать, что конечное решение стекается из нескольких компонентов: желания женщины, состояния самого рубца (предварительно проводится оценка рубца с помощью экспертного УЗИ), состояния женщины и плода. Ни один из этих факторов не является однозначным и категоричным, в большинстве случаев при твердом желании женщины и отсутствии абсолютных показаний к операции мы сходимся на решении провести повторную оценку с началом родовой деятельности.
Роды с рубцом на матке - это роды высокого риска, требующие тщательного мониторинга со стороны персонала. Допустим, если во время родов развиваются акушерские осложнения, повторно поднимается вопрос об оперативном родоразрешении в условиях новых обстоятельств. Возможно, что женщина примет окончательное решение с началом схваток. В моей практике было много родов с рубцами, в некоторых случаях рождались крупные дети (от четырёх килограммов), в некоторых случаях было истончение рубца, но роды проходили хорошо.
Вариантов может быть много, каждый кейс индивидуальный. В любом случае, мировая практика показывает, что проведение операции на фоне спонтанной родовой деятельности значительно увеличивает положительный исход. В конце концов, что может быть лучше рождения малыша, в день, когда ему суждено было родиться природой.
Особняком в практике стоят роды с двумя рубцами на матке, которые являются относительным противопоказанием и крайне редко практикуются. Однако многие женщины успешно рожают при должном уровне подготовки, что опять же доказывает, что нет однозначности и строгих рамок. Многие женщины приезжают со всего Казахстана в наше отделение, чтобы самостоятельно родить с двумя рубцами на матке.
По поводу разницы между беременностями. На сегодня медицинское сообщество пришло к консенсусу, что достаточно 6-9 месяцев после предыдущей операции для планирования новой беременности. Хочется снова подчеркнуть, что ситуация зависит от индивидуальных характеристик: возраст, наступление беременности путем ЭКО индуцирования, сопутствующая патология женщины и так далее. Например, если женщине больше 35 лет, у пары есть замороженный эмбрион и огромное желание иметь второго ребенка - очевидно, что в данном случае выжидать означает снизить возможность на успешное вынашивание. В большинстве случаев я рекомендую пройти полное восстановление после операции, закрыть дефициты, проконсультироваться с врачом и войти в новую беременность в ресурсном состоянии.
- Как вы относитесь к домашним родам?
- Домашние роды женщины практикуют давно. Во многих странах Европы домашние роды — обычная практика. В Германии женщина может сама выбрать, где стать матерью: в клинике, в родильном центре с домашней атмосферой или собственной квартире. Доступен любой из трёх вариантов, и расходы при каждом из них покрываются страховкой. При этом акушерка, получающая отдельную лицензию на домашние роды, обладает необходимой квалификацией, портативной аппаратурой для экстренных случаев.
В Казахстане роды дома остаются предметом постоянных споров. Акушерки и доулы предлагают свои услуги, а в социальных сетях функционируют группы для тех, кто планирует стать мамой вне больницы. Медики выступают против и напоминают о рисках для ребёнка и беременной. Если женщина осознанно подошла к беременности и родам, твердо настроена родить дома, мы можем предложить ей роды в отделении с условиями, максимально приближенными к домашним. Например, некоторые женщины рожают в обычной палате. Если женщина даже при этом отказывается, главное, чтобы она осознавала все риски.
Скажу только, что нередко жизнь и здоровье мамы и малыша зависят именно от того, как быстро им была оказана медицинская помощь. По этой причине в акушерских стационарах существует регламент наличия операционной на одном этаже с родильными палатами, чтобы в случае чего молниеносно оказать необходимую оперативную помощь.
А что же в такой ситуации можно будет сделать дома? Единственное – вызвать скорую медицинскую помощь, потому что помочь ребенку с асфиксией, либо женщине с кровотечением или подъемом артериального давления без определенных препаратов и аппаратуры, да и просто медицинских навыков - невозможно.
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