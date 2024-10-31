Гиперлюбовь или агрессия в семье – что становится причиной буллинга детей в Казахстане?

Новое слово буллинг прочно вошло в повседневную жизнь. В сводках новостей каждый день можно встретить новые случаи. И, хотя проблема не новая, пути выхода из ситуации постоянно обновляются. В прошлом году Правительство Казахстана приняло Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы. Это целый пакет документов с комплексом мероприятий, в том числе по обеспечению безопасной среды для детей.

Впервые во всех регионах страны открылись Центры психологической поддержки, которые обеспечивают методическое сопровождение школьных психологов и оказывают помощь детям и их родителям. Это своего рода региональные хабы по предоставлению психологической помощи и координации психологических служб региона. Закреплена компетенция акимов областей по обеспечению функционирования центров в каждом регионе. Дополнительно ведется работа по подготовке и переподготовке тысячи педагогов-психологов и двух тысяч социальных педагогов.

Разработана программа помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому обращению, буллингу, а также несовершеннолетним, в присутствии которых совершены правонарушения против личности. Она включает в себя алгоритм оказания помощи детям, а также комплекс разных видов помощи (медицинская, психологическая, педагогическая, социальная, правовая) на основании оценки потребностей несовершеннолетних.

Учитывая особенности оказания психологической помощи, разработаны методические рекомендации по раннему выявлению и оказанию помощи несовершеннолетним, подвергшимся или ставшим свидетелями насилия. О них редакции Baigenews.kz рассказала заместитель руководителя Центра психологической поддержки акимата Астаны Марал Ибрагим.

- Если смотреть на ситуации буллинга, то там есть несколько сторон. То есть всегда есть агрессор, есть жертва, есть свидетели. И на самом деле буллинг оказывает влияние негативное на все эти три стороны. У нас в обществе принято, что если буллингу подвергается не с мой ребенок, то все нормально, все в порядке. На самом деле родители не понимают, что ребенок становится молчаливым свидетелем чужой травли, и это вырабатывает в нем толерантность к жестокому отношению. То есть, он просто не видит ничего дурного, когда кого - то обижают, кого - то обзывают, и этот неправильный принцип потом формирует безразличное общество. Мол, моя хата с краю, ничего не знаю. Но задумайтесь, если люди не видят в чьих - то действиях ничего плохого, когда они оправдывают агрессора и винят жертву буллинга, это опасно.

Часто бывает, что ребенок - агрессор получает поддержку со стороны родителей. Иногда родители замечают такое поведение у своего ребенка. Например, мы видим, что ребенок у кого -то что-то отобрал, кружку, например. То есть, что это? Он сам не прикладывает усилий, но у него появляются какие - то вещи. И когда родители спрашивают, откуда у тебя появилось, тот отвечает, что подарили, это должно настораживать. Потому что бесконечно что-то дарить не будут, правильно? Либо ребенок себя ведет именно с домашними высокомерно, с младшими детьми, с братьями, сестрами. Родители часто не обращают на это внимания, они думают, что у него формируется лидерский характер. И здесь самое важное не ошибиться. Где есть лидерство, а где доминантность. Потому что многие родители в этом как раз-таки ошибаются. Мы объясняем им, что лидерство — это когда ребенок, может, например, повести за собой детей, собрать группу, предложит им сделать что - то. Оно несет позитивный характер. Или, когда ребенок может сплотить детей в чем-то: помочь учительнице, в классе что - то сделать хорошее.

-Как понять, что ребенок подвергается буллингу? Не всегда дети рассказывают старшим о своих буднях, не у всех выстроено доверие.

- У жертвы буллинга очень много сигналов на самом деле. Ребенок может рассказывать, что с ним происходит в школе, а может не говорить. Соответственно, мы должны внимательно вслушиваться в то, что ребенок говорит. Если он не рассказывает о том, что у него в школе происходит, надо обратить внимание на то, как он идет школу: с удовольствием или не хочет. Он может часто искать какие-то причины, может говорить, у меня болит живот, голова. Часто жалуются, когда идут к врачам, а там нет причин для беспокойства. И это все может свидетельствовать о том, что у него в школе есть проблемы. Иногда дети прямо говорят, что я не хочу идти в эту школу, давайте перейдем в другую.

Деньги могут пропадать. Он может часто выпрашивать у родителей. Потом, обязательно нужно обращать внимание на какие -то синяки, ссадины бывают. И вот ребенок может говорить, что упал, споткнулся. И это может свидетельствовать о том, что с ребенком что - то происходит в школе. Смотреть на настроение ребенка, он может стать замкнутым, может стать нервным. Часто бывает, что родители думают, что это подростковый период. Но здесь может быть причина не только в переходном возрасте. Может быть причина в том, что он сталкивается с агрессией в школе, и у него нет выхода эмоционального.

-Как правильно отстаивать себя?

- Есть большая проблема в понимании буллинга. Очень многие путают буллинг с конфликтом, но в боулинге есть свои постоянные признаки. И, один из самых главных — это неравенство. Всегда жертва становится жертвой, потому что может быть в морально более слабой позиции. И это систематически повторяется, то на него систематически давят, так как он остается один на один. Как правило, есть свидетели, которые боятся, что они тоже станут жертвами, и не решаются помочь, а некоторые даже начинают действовать с агрессорами вместе. Поэтому, самое важное взрослым понять, что в этом положении жертва как раз -таки и есть слабая сторона, ему тяжело противостоять. Он слабый, часто остается один.

Самый первый совет, который мы даем детям, не стесняться. Не думать, что, если он расскажет, ситуация усугубится или ухудшится. Нужно рассказывать самым близким, родителям, маме, что в школе происходят такие-то вещи. Потому что буллинг становится ещё сильнее, когда жертва скрывает ситуацию. Агрессоры чувствуют свою безнаказанность. И чем дольше они ее ощущают, тем действуют более агрессивными методами. Тут ребенку сказать "дай ответ" нельзя. Мы же не знаем, что там за ситуация, какие дети агрессоры, как они его запугивают. Поэтому говорить, иди сам разбирайся, совершенно неверно. Он просто не может пойти, потому что чувствует, что он не может дать отпор. Поймите, у нас всех есть внутри чувство самосохранения и оценки своих сил. Ребенок почему становится жертвой? Он чувствует, что не может давать отпор, когда, например, среди сверстников начинают давать смешные прозвища. Но, смешные - это для стороны агрессора. Что может сделать в такой ситуации ребенок? Он может тоже отшутиться, превратить ситуацию в юмор.

Либо, если буллинг перерастает уже в агрессивную форму, ребенку можно сказать, чтобы отстаивал себя в самом начале. Не ругаться, не конфликтовать, но держаться уверенно, смотреть агрессору в глаза. Потому что в первый момент агрессоры всегда "пробуют" ребенка, то есть, можно ли с ним вот так, или нет. И в этой начальной стадии нужно вести себя уверенно, давать отпор и говорить, мне такое не нравится, со мной и так не разговаривай, я не буду с тобой разговаривать об этом, и просто уходить, либо пошутить в ответ. Но когда это уже становится системным, и ребенку очень сложно ответить, здесь уже дети боятся, что станут изгоем, все отвернутся от него. Но дело в том, что класс ведь и так и не поддерживает. И это надо доносить до ребенка, что на самом деле с тобой никто не может и не должен так поступать. Не имеет права. А ты имеешь право на защиту и от того, что ты скрываешь, у тебя друзей не прибавится. Тебя и так не поддерживают остальные, все просто молчат, взяли позицию нейтральную.

Поэтому нечего стесняться и думать, что ты кого - то предаешь. Тут уже должны вмешиваться взрослые, чтобы разрешить ситуацию. Не всегда получается перевести ребенка в другую школу, хотя не всегда это и выход из положения. Иногда бывают случаи, что ученика переводят и это помогает, он попадает в новую среду. Но нужно понимать, что это тоже не выход, потому что там и там нет гарантий, что в этой школе ситуации не повторится. Поэтому, на такой шаг нужно идти уже в крайнем случае.

-Какова роль педагогов в данном вопросе?

-Здесь очень важна роль именно школьных педагогов. Если у педагога есть позиция, что жертва сам виноват, понятно, что ситуация буллинга в этой школе будет все время возникать то с одним ребенком, то с другим. Потому что дети тоже понимают и чувствуют позицию взрослых. Если агрессор понимает, что педагог для себя делает такой вывод, значит он считает, что правильно делает, понимаете? И здесь как раз то, о чем мы говорили ранее — это нулевая терпимость к буллингу. Когда только появилась информация, ребенок пришел и сказал, что меня подавляют, они тщательно и четко должны разобраться в сложившейся ситуации, что там произошло, как складываются обстоятельства. Дети - свидетели часто могут скрывать, что происходит. Очень важно наблюдать определенный период времени, потому что бывает такое, что буллинг не сразу можно увидеть.

- Как работать с родителями, ведь часто они защищают своих детей, вне зависимости от того, правы те или нет.

-Очень важно понимание родителей. Родители жертвы защищают своего ребенка, но и родители агрессора тоже хотят защитить своего. Они чувствуют ответственность перед своими детьми. И как здесь достигнуть справедливости? Самые сложные вопросы поднимаются, потому что бывает, что ребенок откровенный агрессор, но родители его поддерживают. И как бы педагоги с этим ребенком не работали, как бы они ни пытались его перевоспитать, ребенок всегда внутри будет думать, что он прав. Почему? А потому что его родители поддерживают его позицию. И вся педагогическая работа может просто не дать никакого результата. То есть, получается, надо в оборот брать родителей, но поймут ли они? Потому что их позиция "я сам знаю, как мне воспитывать". Поэтому мы говорим, что буллинг это проблема целого общества, это не проблема одной семьи, жертвы, либо школы. Нулевая терпимость должна быть к любой жестокости, к любому проявлению неуважительного отношения.

Нужно понимать, что конфликты бывают разные. Когда на ребенка физически воздействуют, это легко найти, есть ссадины, синяки. Но люди не обращают внимания на другую форму буллинга, когда постоянно обзывают, постоянно портят какие - то вещи, когда всех настраивают против ребенка. И фактически с ним никто не общается, он становится изгоем. Это тоже очень тяжелая форма воздействия, и с этим уже бороться намного сложнее. Тут нужно доказать, но это очень сложно, все будут говорить, мол, мы ничего не делаем, никак не обижаем.

- Как вы считаете, возможно ли искоренить из общества эту проблему?

-Мы должны, конечно, понимать, что искоренить полностью какую -то жестокость не получится. Но все равно, стремление к тому, чтобы зла стало меньше, должно быть. Мы должны это делать, проводить с родителями работы, с педагогами. И работу с детьми. Воспитывать в обществе уважение друг к другу, взаимопомощь. На взаимопомощь мы внимание не очень обращаем, а это очень большая вещь. Сами себя, например, вспомните, когда вы кому-то просто помогли, как вы себя чувствовали? Лучше. Вам внутри было очень хорошо от осознания того, что я сделал что - то хорошее. И, этим самым я мог на чью -то жизнь повлиять. И после этого вам же хочется ещё это сделать добро, и, понимаете, эта доброта распространяется. На самом деле нам каждому нужно начинать себя. И обучать детей именно взаимопомощи, сочувствию. Потому что, если вы сейчас посмотрите, в обществе наших детей - подростков, к сожалению, именно сочувствие хромает. Многие привыкли получать все легко. И здесь родителям нужно задуматься о том, к чему может привести, если он постоянно пытается сделать все, чтобы удовлетворять желание своих детей. Настолько ли это хорошо, настолько ли это для них полезно. Ведь дети, которые привыкли получать все очень легко, как раз-таки бывают очень быстро склонны к депрессивным проявлениям. Так как, когда они сталкиваются с трудностями в жизни, у них сразу возникают сильные стрессы. Они не привыкли к сопротивлению.

Или, если дома родители друг на друга кричат, то, естественно, что от ребенка ничего другого не потребовать. Он будет автоматически повторять все их действия. Недавно прочитала одно исследование, по причинам жестокости в подростковой среде. Сейчас очень низкая стрессоустойчивость у детей. И некоторые исследователи пришли к заключению, что одной из возможных причин агрессивности является гиперлюбовь родителей. Из-за гиперопеки они буквально лишают детей самостоятельности, и ребенок свою самостоятельность отстаивает агрессией. И, вот, здесь должна соблюдаться гармония и баланс. Когда мы ребенку даем и самостоятельность, и в то же время мы его направляем, даем ориентир. Очень многие дети и подростки сейчас не имеют примера общения в обществе. Они не могут устанавливать коммуникации. Когда я у них спрашиваю, например, на личных приемах, как вы проводите выходные, ходите ли в гости, сейчас очень многие говорят, что мы перестали ходить в гости, приглашать гостей, совместно выходить просто гулять на улице. А это все обучает детей именно коммуникациям. То есть, такие тенденции показывают, что проблема буллинга на самом деле это проблема всего общества. Это верхушка айсберга. И кроется она далеко не в школе, а где -то, наверно, в колыбели.