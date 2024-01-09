Гиният высказалась о повторном введении масочного режима в Казахстане
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Во время брифинга в правительстве министр здравоохранения Ажар Гиният ответила на вопросы журналистов о том, введут ли в Казахстане обязательное ношение медицинских масок после заявления ВОЗ, передаёт BaigeNews.kz.
Глава Минздрава Ажар Гиният заявила, что министерство рекомендует казахстанцам носить маски, но это не обязательное условие.
Она отметила, что с октября до конца мая, во время сезона ОРВИ, постановлением главного санитарного врача рекомендуется носить маски и проводить профилактику данных заболеваний, а в медицинских организациях вводится масочный режим
Также министра спросили о повторной вакцинации от COVID-19. Ажар Гиният отметила, что ее следует пройти лицам из группы риска.
"На самом деле коронавирусная инфекция – она круглогодичная. Мы регистрируем ее ежемесячно. Очень тяжело болеют и поступают в стационары люди, которые имеют фоновые заболевания. В основном это пожилые. Для людей из группы риска – больных с хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистыми, а также для пожилых мы рекомендуем пройти ревакцинацию. В прошлом году 350 тысяч человек привились, и в этом году мы запланировали за счет бюджета привить 350 тысяч человек", - сказала Ажар Гиният.
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