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Гиният высказалась о повторном введении масочного режима в Казахстане

Сегодня, 12:37
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 12:37
Сегодня, 12:37
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Фото: primeminister.kz

Во время брифинга в правительстве министр здравоохранения Ажар Гиният ответила на вопросы журналистов о том, введут ли в Казахстане обязательное ношение медицинских масок после заявления ВОЗ, передаёт BaigeNews.kz.

Глава Минздрава Ажар Гиният заявила, что министерство рекомендует казахстанцам носить маски, но это не обязательное условие.

Она отметила, что с октября до конца мая, во время сезона ОРВИ, постановлением главного санитарного врача рекомендуется носить маски и проводить профилактику данных заболеваний, а в медицинских организациях вводится масочный режим

Также министра спросили о повторной вакцинации от COVID-19.  Ажар Гиният отметила, что ее следует пройти лицам из группы риска.

"На самом деле коронавирусная инфекция – она круглогодичная. Мы регистрируем ее ежемесячно. Очень тяжело болеют и поступают в стационары люди, которые имеют фоновые заболевания. В основном это пожилые. Для людей из группы риска – больных с хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистыми, а также для пожилых мы рекомендуем пройти ревакцинацию. В прошлом году 350 тысяч человек привились, и в этом году мы запланировали за счет бюджета привить 350 тысяч человек", - сказала Ажар Гиният.

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