Гиният высказалась о повторном введении масочного режима в Казахстане

Во время брифинга в правительстве министр здравоохранения Ажар Гиният ответила на вопросы журналистов о том, введут ли в Казахстане обязательное ношение медицинских масок после заявления ВОЗ, передаёт BaigeNews.kz.

Глава Минздрава Ажар Гиният заявила, что министерство рекомендует казахстанцам носить маски, но это не обязательное условие.

Она отметила, что с октября до конца мая, во время сезона ОРВИ, постановлением главного санитарного врача рекомендуется носить маски и проводить профилактику данных заболеваний, а в медицинских организациях вводится масочный режим

Также министра спросили о повторной вакцинации от COVID-19. Ажар Гиният отметила, что ее следует пройти лицам из группы риска.