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Гимнасту Нариману Курбанову подарили автомобиль

Вчера, 19:05
АВТОР
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скриншот Вчера, 19:05
Вчера, 19:05
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Фото: скриншот

Гимнасту Нариману Курбанову, завоевавшему историческое "серебро" на Олимпиаде в Париже, подарили автомобиль, передаёт BaigeNews.kz.

Щедрый жест сделала одна из автомобильных компаний.

Атлету, выигравшему первую в истории страны олимпийскую медаль по спортивной гимнастике, вручили ключи от Skoda Kodiaq.

 
 
 
 
 
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Публикация от Kazakhstan Gymnastics🇰🇿 (@kazgymfederation)

Ранее президент Казахстана подписал указ о награждении Курбанова орденом "Парасат".

Призёр Олимпийских игр рассказал корреспондентам BaigeNews.kz о том, что поехал на финал соревнований в Париже на метро.

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