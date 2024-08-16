Гимнасту Нариману Курбанову подарили автомобиль

Гимнасту Нариману Курбанову, завоевавшему историческое "серебро" на Олимпиаде в Париже, подарили автомобиль, передаёт BaigeNews.kz.

Щедрый жест сделала одна из автомобильных компаний.

Атлету, выигравшему первую в истории страны олимпийскую медаль по спортивной гимнастике, вручили ключи от Skoda Kodiaq.

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Ранее президент Казахстана подписал указ о награждении Курбанова орденом "Парасат".

Призёр Олимпийских игр рассказал корреспондентам BaigeNews.kz о том, что поехал на финал соревнований в Париже на метро.