Гимнастки принесли "серебро" сборной Казахстана на Азиаде
Сегодня, 20:48
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Сегодня, 20:48Сегодня, 20:48
158Фото: Минтуризма и спорта РК
На Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР) завершились соревнования по художественной гимнастике в командном многоборье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Команда Казахстана заняла второе место. Эльжана Таниева, Милана Парфилова и Эрика Жайлауова набрали 317.100 балла.
Золотую медаль завоевал Узбекистан - 324.800. Третьим стал Китай - 313.400.
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