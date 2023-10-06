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Гимнастки принесли "серебро" сборной Казахстана на Азиаде

Сегодня, 20:48
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Минтуризма и спорта РК Сегодня, 20:48
Сегодня, 20:48
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Фото: Минтуризма и спорта РК

На Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР) завершились соревнования по художественной гимнастике в командном многоборье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Команда Казахстана заняла второе место. Эльжана Таниева, Милана Парфилова и Эрика Жайлауова набрали 317.100 балла.

Золотую медаль завоевал Узбекистан - 324.800. Третьим стал Китай - 313.400. 

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