Гимнастки принесли "серебро" сборной Казахстана на Азиаде

На Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР) завершились соревнования по художественной гимнастике в командном многоборье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Команда Казахстана заняла второе место. Эльжана Таниева, Милана Парфилова и Эрика Жайлауова набрали 317.100 балла.

Золотую медаль завоевал Узбекистан - 324.800. Третьим стал Китай - 313.400.