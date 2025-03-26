Команда Казахстана по художественной гимнастике успешно выступила на международном турнире Aphrodite Cup в Греции, передает BaigeNews.kz со ссылкой на olympic.kz.

Наши спортсменки завоевали девять золотых, пять серебряных и одну бронзовую медалей

В соревнованиях среди взрослых Эрика Жайлауова стала первой в многоборье, в упражнениях с лентой, а также показала второй результат в упражнениях с мячом. Милане Парфиловой не было равных в упражнениях с обручем. Айым Мейржанова стала второй (упражнения с лентой) и третьей (многоборье).

В групповых упражнениях у Казахстана два "золота" и "серебро".

Также в Греции проявили себя юниорки. Акмарал Ерекешева завоевала три золотые медали (многоборье, упражнения с мячом и лентой). Кроме того, в её активе два "серебра" (упражнения с обручем и булавами).

Рысбек Айганым финишировала первой в многоборье.