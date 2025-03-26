Гимнастки из Казахстана завоевали девять золотых медалей на турнире в Греции
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Команда Казахстана по художественной гимнастике успешно выступила на международном турнире Aphrodite Cup в Греции, передает BaigeNews.kz со ссылкой на olympic.kz.
Наши спортсменки завоевали девять золотых, пять серебряных и одну бронзовую медалей
В соревнованиях среди взрослых Эрика Жайлауова стала первой в многоборье, в упражнениях с лентой, а также показала второй результат в упражнениях с мячом. Милане Парфиловой не было равных в упражнениях с обручем. Айым Мейржанова стала второй (упражнения с лентой) и третьей (многоборье).
В групповых упражнениях у Казахстана два "золота" и "серебро".
Также в Греции проявили себя юниорки. Акмарал Ерекешева завоевала три золотые медали (многоборье, упражнения с мячом и лентой). Кроме того, в её активе два "серебра" (упражнения с обручем и булавами).
Рысбек Айганым финишировала первой в многоборье.