Гимнастка упала из-под купола цирка во время представления
Сегодня, 12:33
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Сегодня, 12:33Сегодня, 12:33
300Фото: grandkidsfest.ru
Воздушная гимнастка упала из-под купола цирка во время шоу Гии Эрадзе в России, передаёт BaigeNews со ссылкой на SHOT.
Девушка выполняла трюк на кольцах без страховки и рухнула с высоты нескольких метров. Она приземлилась на арену, на которой было небольшое количество воды для других номеров шоу "Бурлеск". Гимнастку увезли со сцены на носилках.
Девушку госпитализировали. У артистки в ходе осмотра диагностировали перелом челюсти и скуловой кости.
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