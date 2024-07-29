Гимнастка упала из-под купола цирка во время представления

Воздушная гимнастка упала из-под купола цирка во время шоу Гии Эрадзе в России, передаёт BaigeNews со ссылкой на SHOT.



Девушка выполняла трюк на кольцах без страховки и рухнула с высоты нескольких метров. Она приземлилась на арену, на которой было небольшое количество воды для других номеров шоу "Бурлеск". Гимнастку увезли со сцены на носилках.

Девушку госпитализировали. У артистки в ходе осмотра диагностировали перелом челюсти и скуловой кости.