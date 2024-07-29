  • 29 Июля, 13:19
  • BAIGENEWS

Гимнастка упала из-под купола цирка во время представления

Сегодня, 12:33
АВТОР
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grandkidsfest.ru Сегодня, 12:33
Сегодня, 12:33
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Фото: grandkidsfest.ru

Воздушная гимнастка упала из-под купола цирка во время шоу Гии Эрадзе в России, передаёт BaigeNews со ссылкой на SHOT.

Девушка выполняла трюк на кольцах без страховки и рухнула с высоты нескольких метров. Она приземлилась на арену, на которой было небольшое количество воды для других номеров шоу "Бурлеск". Гимнастку увезли со сцены на носилках.

Девушку госпитализировали. У артистки в ходе осмотра диагностировали перелом челюсти и скуловой кости. 

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