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  • Гимнастка из Казахстана завоевала "бронзу" на Гран-при в Чехии
olympic.kz Сегодня, 20:31
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Фото: olympic.kz

Гимнастка из Казахстана завоевала "бронзу" на Гран-при в Чехии

Представительница команды Казахстана по художественной гимнастике Сабина Бакатова завоевала бронзовую медаль Гран-при в Чехии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Она стала третьей в упражнениях с лентой.

Первое место осталось за Екатериной Веденеевой (Словения). Второй финишировала Лили Рамонатхо (Франция).

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#спорт
Сегодня, 20:31
110
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