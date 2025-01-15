Стало известно, что лидер команды Казахстана по художественной гимнастике, участница Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция) Эльжана Таниева завершила спортивную карьеру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

"Я прощаюсь с профессиональной карьерой. Этот вид спорта стал для меня чем-то большим, частью моей жизни. Я навсегда запомню день, когда впервые вошла в гимнастический зал в возрасте четырёх лет, полная мечтаний. Я была ещё ребёнком, но в моём сердце уже горел огонёк великой цели - выступать, идти к олимпийской мечте. Те моменты, когда сердце замирало перед выходом на ковер, когда прожекторы освещали каждое движение, когда аплодисменты зрителей наполняли душу радостью, останутся со мной навсегда. Этот путь был не всегда лёгким. Были моменты, когда казалось, что сил больше нет, когда преграды казались непреодолимыми. Но в такие минуты рядом всегда были люди, которые верили в меня больше, чем я сама", - написала Таниева в Instagram.

Она выразила благодарность тренерам.

"Алия Юсупова, я бесконечно благодарна за всё, что вы сделали для меня. За столь короткое время вы стали для меня второй мамой. Особую благодарность хочу выразить моим родителям, которые всегда были рядом. Спасибо за вашу любовь, терпение и поддержку. Я также искренне благодарна своим любимым болельщикам за вашу неизменную поддержку и любовь. Ваши аплодисменты, ваша энергия и овации всегда были для меня бесценны. Я всегда стремилась привносить красоту на ковер, оставлять неизгладимое впечатление своими выступлениями и затрагивать ваши сердца. Надеюсь, мне это удалось", - добавила гимнастка.

Она отметила, что не прощается со спортом навсегда.

За свою карьеру Таниева трижды становилась чемпионкой Азии, отметили в НОК РК. Также в её активе шесть серебряных и три бронзовых медалей ЧА. Дважды она была второй на Азиаде. Также она брала награды на различных международных турнирах.

На Олимпиаде в Париже Таниева финишировала на 13 месте.

Напомним, ранее прогноз по золотым медалям на Азиатских играх сделал министр туризма и спорта.