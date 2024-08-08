Гимнастка Эльжана Таниева не смогла пробиться в финал на Олимпиаде

Лидер команды Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева завершила выступление в квалификации на Олимпиаде-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

8 августа состоялся квалификационный раунд в индивидуальном многоборье.

Таниева в сумме набрала 126.600 балла. В итоговом протоколе она заняла 13 место. Выйти в финал гимнастке не удалось. В решающий раунд проходили первые десять спортсменок по итогам отбора.

Промежуточное первое место заняла София Рафаэли из Италии. Второе - Дарья Варфоломеев (Германия). Следом расположилась Боряна Калейн (Болгария).