  • 8 Августа, 22:46
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Гимнастка Эльжана Таниева не смогла пробиться в финал на Олимпиаде

Сегодня, 21:46
АВТОР
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Сали Сабиров Сегодня, 21:46
Сегодня, 21:46
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Фото: Сали Сабиров

Лидер команды Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева завершила выступление в квалификации на Олимпиаде-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

8 августа состоялся квалификационный раунд в индивидуальном многоборье.

Таниева в сумме набрала 126.600 балла. В итоговом протоколе она заняла 13 место. Выйти в финал гимнастке не удалось. В решающий раунд проходили первые десять спортсменок по итогам отбора.

Промежуточное первое место заняла София Рафаэли из Италии. Второе - Дарья Варфоломеев (Германия). Следом расположилась Боряна Калейн (Болгария).

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