Гимнастка Аида Бауыржанова взяла "бронзу" на чемпионате Азии в Ташкенте

Казахстанка Аида Бауыржанова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии по спортивной гимнастике в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Гимнастка показала третий результат в финале вольных упражнений. За свое выступление Аида получила от судей 13.066 балла.

Победу одержала Эмма Малабуйо (Филиппины) - 13.300. Серебряную медаль завоевала китаянка Синьюй Чэнь - 13.133.

Отметим, что ранее Бауыржанова остановилась в шаге от завоевания олимпийской квоты, став четвертой в многоборье.