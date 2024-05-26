Гимнастка Аида Бауыржанова взяла "бронзу" на чемпионате Азии в Ташкенте
Сегодня, 20:49
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Сегодня, 20:49Сегодня, 20:49
84Фото: olympic.kz
Казахстанка Аида Бауыржанова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии по спортивной гимнастике в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Гимнастка показала третий результат в финале вольных упражнений. За свое выступление Аида получила от судей 13.066 балла.
Победу одержала Эмма Малабуйо (Филиппины) - 13.300. Серебряную медаль завоевала китаянка Синьюй Чэнь - 13.133.
Отметим, что ранее Бауыржанова остановилась в шаге от завоевания олимпийской квоты, став четвертой в многоборье.
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