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Гимнастка Аида Бауыржанова взяла "бронзу" на чемпионате Азии в Ташкенте

Сегодня, 20:49
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 20:49
Сегодня, 20:49
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Фото: olympic.kz

Казахстанка Аида Бауыржанова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии по спортивной гимнастике в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Гимнастка показала третий результат в финале вольных упражнений. За свое выступление Аида получила от судей 13.066 балла.

Победу одержала Эмма Малабуйо (Филиппины) - 13.300. Серебряную медаль завоевала китаянка Синьюй Чэнь - 13.133.

Отметим, что ранее Бауыржанова остановилась в шаге от завоевания олимпийской квоты, став четвертой в многоборье.

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