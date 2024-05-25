Гимнастка Аида Бауыржанова стала четвёртой на чемпионате Азии
Сегодня, 16:16
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Сегодня, 16:16Сегодня, 16:16
181Фото: olympic.kz
Казахстанка Аида Бауыржанова показала четвёртый результат на квалификационном чемпионате Азии по спортивной гимнастике в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Гимнастка остановилась в шаге от тройки лучших в индивидуальном многоборье. Она в сумме набрала 50,365 балла. Победу одержала Цзиафей Ху из Китая - 50,699. Второе место осталось за Синуй Цин (Китай) - 50,566.
Отметим, что единственную разыгрываемую олимпийскую квоту завоевала филиппинка Эмма Малабуйо. В Ташкенте она стала третьей с результатом 50,398.
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