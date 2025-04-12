Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов занял третье место в финале упражнений на коне на этапе Кубка мира в хорватском Осиеке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В решающем выступлении Курбанов набрал 14,233 балла, обеспечив себе бронзовую медаль. Его партнёр по сборной Зейнолла Идрисов в этом виде программы показал восьмой результат.

Победителем стал представитель Армении Гамлет Манукян (14,633), "серебро" завоевал Тянлун Гао из Китая (14,400).

Ранее ещё одну медаль Казахстану на этом этапе принёс Милад Карими, ставший третьим в вольных упражнениях. Завтра, 13 апреля, Карими выступит в финале упражнений на перекладине.