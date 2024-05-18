Гимнаст Нариман Курбанов стал чемпионом Азии в Ташкенте

Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов завоевал золотую медаль на чемпионате Азии в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК

Ему не было равных в упражнении на коне. В финальном выступлении Курбанов набрал победные 15.600 балла.

Также сегодня, 18 мая, прошёл финал в вольных упражнениях. Казахстанец Милад Карими отметился вторым местом, уступив только Карлосу Юло из Филиппин. Решающее выступление Карими судьи оценили в 14.600 балла.

Отметим, что ранее Милад завоевал "серебро" в многоборье.