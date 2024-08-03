Гимнаст Нариман Курбанов завоевал историческое "серебро" на Олимпиаде-2024

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсмен успешно выступил в финале упражнений на коне. За выполнение своей программы он получил 15.433 балла, что и принесло ему второе место.

Первым стал ирландец Рис МакЛенаган - 15.533. С "бронзой" завершил ОИ Стивен Недорощик из США- 15.300.

Фото: olympic.kz

Отметим, что Нариман впервые принимал участие в Олимпийских играх. Его медаль стала первой в истории Казахстана, завоеванной в спортивной гимнастике.

"Мы все ждали и верили, что Нариман Курбанов оправдает надежды болельщиков и принесет в копилку Казахстана еще одну медаль! Это первая серебряная медаль нашей сборной! Мы с гордостью отмечаем, что казахстанские спортсмены показывают настоящее мастерство на мировой арене, наш флаг гордо развевается, и мы верим, что это не последние призовые места! Благодарю всех и поздравляю Наримана с заслуженной победой! Только вперед!", — сказал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

Теперь в активе Казахстана четыре медали: "золото" от дзюдоиста Елдоса Сметова, "серебро" от гимнаста Наримана Курбанова и две "бронзы" — первую завоевали стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле, а вторую — дзюдоист Гусман Кыргызбаев.

Кроме того, ещё две медали, как миниму бронзовые, гарантировали себе боксёры Нурбек Оралбай и Назым Кызайбай, которым ещё предстоит побороться за свои олимпийские награды.