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Гимнаст Милад Карими завоевал золото на этапе Кубка мира в Германии

Казахстанец стал лучшим в вольных упражнениях.

Сегодня, 20:09
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НОК РК Сегодня, 20:09
Сегодня, 20:09
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Фото: НОК РК

Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими стал обладателем золотой медали этапа Кубка мира в немецком Котбусе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстанец стал лучшим в вольных упражнениях. В финале Карими набрал 14,133 балла. Этот результат позволил ему занять итоговое первое место. 

Следом финишировал японец Кацуки Минами - 13,666 балла. Замкнул тройку лучших Никколо Вануччи (Италия) - 13,533.

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