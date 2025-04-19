Казахстанский гимнаст Милад Карими оформил дубль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе, завоевав вторую золотую медаль. После победы в вольных упражнениях 26-летний спортсмен стал лучшим и в упражнении на перекладине, передаёт BaigeNews.kz.

Карими в решающем выступлении получил от судей 14,500 балла. Чиа Хун Тан (Тайбэй) занял второе место - 14,400. Замкнул тройку лучших Ци Тан (Китай) - 14,000.мм

Как отмечает канал "Спорт Шредингера", на счету казахстанца теперь семь золотых медалей, завоёванных на этапах Кубка мира. Впервые он поднялся на высшую ступень пьедестала в хорватском Осиеке в 2021 году. Затем были победы в Баку в 2023, Дохе в 2024, немецком Котбусе в 2025, вновь Осиеке и дважды — в Дохе на данном этапе.

Карими сравнялся по количеству золотых наград с другим известным казахстанским гимнастом — Нариманом Курбановым, у которого также семь титулов на этапах Кубка мира.