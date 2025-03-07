Казахстанский гимнаст Милад Карими пробился во второй финал этапа Кубка мира в Баку (Азербайджан), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Спортсмен успешно преодолел квалификацию в упражнениях на перекладине. Милад набрал 14,166 балла, что позволило ему завершить отбор на первом месте.

В этом же виде программы Ильяс Азизов показал девятый результат (12,100), это не позволило ему стать финалистом.

Ранее Карими также с первого места вышел в финал в вольных упражнениях. Ильяс Азизов и Дмитрий Потанин поборются за награды в упражнениях на брусьях. Зейнолла Идрисов вошёл в число финалистов в упражнениях на коне.