Гимнаст Ильяс Азизов завоевал две медали в Хорватии

Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Ильяс Азизов стал обладателем двух медалей Кубка вызова в Осиеке, сообщает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он стал лучшим в упражнении на коне, набрав в финале 14.600 балла.

Еще одну награду он завоевал в вольных упражнениях. Азизов стал вторым. В финале его выступление оценили в 14.200 балла.