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Гимнаст Ильяс Азизов завоевал две медали в Хорватии

Сегодня, 14:17
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 14:17
Сегодня, 14:17
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Фото: olympic.kz

Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Ильяс Азизов стал обладателем двух медалей Кубка вызова в Осиеке, сообщает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он стал лучшим в упражнении на коне, набрав в финале 14.600 балла. 

Еще одну награду он завоевал в вольных упражнениях. Азизов стал вторым. В финале его выступление оценили в 14.200 балла.

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