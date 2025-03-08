  • 8 Марта, 16:54
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Гимнаст Дмитрий Патанин стал вторым на этапе Кубка мира в Баку

Гимнаст успешно выступил в соревнованиях на брусьях.

Сегодня, 16:18
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Алексей Пак/НОК РК Сегодня, 16:18
Сегодня, 16:18
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Фото: Алексей Пак/НОК РК

Дмитрий Патанин, представляющий команду Казахстана по спортивной гимнастике, отметился серебряной медалью на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Гимнаст успешно выступил в соревнованиях на брусьях.

Патанин получил от судей 13,400 балла. Первым стал японец Казуки Мацуми - 14,200 балла. Замкнул тройку лучших Петар Вефич и Хорватии - 13,033.

Добавим, что ранее Милад Карими стал вторым в вольных упражнениях.

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