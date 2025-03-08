Гимнаст Дмитрий Патанин стал вторым на этапе Кубка мира в Баку
Гимнаст успешно выступил в соревнованиях на брусьях.
Сегодня, 16:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:18Сегодня, 16:18
81Фото: Алексей Пак/НОК РК
Дмитрий Патанин, представляющий команду Казахстана по спортивной гимнастике, отметился серебряной медалью на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Гимнаст успешно выступил в соревнованиях на брусьях.
Патанин получил от судей 13,400 балла. Первым стал японец Казуки Мацуми - 14,200 балла. Замкнул тройку лучших Петар Вефич и Хорватии - 13,033.
Добавим, что ранее Милад Карими стал вторым в вольных упражнениях.
Самое читаемое
- В Семее водителей автобусов незаконно штрафовали
- Ветеран МВД оценил операцию по спасению заложницы в аэропорту Алматы
- Берик Уали раскритиковал строительство "комфортных школ" в Семее
- Героя из алматинского аэропорта наградили медалью "Ерлігі үшін"
- Спасению заложницы: Герой из аэропорта Алматы оказался дядей известного певца