  • 16 Декабря, 14:12
  • BAIGENEWS

Гимн Казахстана на фоне бушующего Каспия исполнила школьница

Она сыграла на синтезаторе на морской набережной Актау.

Сегодня, 13:43
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 13:43
Сегодня, 13:43
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Фото: скриншот с видео

В соцсетях завирусилось видео с девочкой, играющей гимн Казахстана на берегу Каспия, передаёт BaigeNews.kz.

К 33-й годовщине независимости школьница из Актау сыграла на синтезаторе государственный гимн страны на морской набережной.

Пользователи соцсети пишут под видео слова пожелания и восхищения: "Талантливая девочка", "Красивый вид", "Пусть ваше искусство процветает", а некоторые переживают, что "девочка, на плечи которой накинут флаг, замерзла".

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