Гимн Казахстана на фоне бушующего Каспия исполнила школьница
Она сыграла на синтезаторе на морской набережной Актау.
Сегодня, 13:43
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Сегодня, 13:43Сегодня, 13:43
76Фото: скриншот с видео
В соцсетях завирусилось видео с девочкой, играющей гимн Казахстана на берегу Каспия, передаёт BaigeNews.kz.
К 33-й годовщине независимости школьница из Актау сыграла на синтезаторе государственный гимн страны на морской набережной.
Пользователи соцсети пишут под видео слова пожелания и восхищения: "Талантливая девочка", "Красивый вид", "Пусть ваше искусство процветает", а некоторые переживают, что "девочка, на плечи которой накинут флаг, замерзла".
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