В соцсетях завирусилось видео с девочкой, играющей гимн Казахстана на берегу Каспия, передаёт BaigeNews.kz.

К 33-й годовщине независимости школьница из Актау сыграла на синтезаторе государственный гимн страны на морской набережной.

Пользователи соцсети пишут под видео слова пожелания и восхищения: "Талантливая девочка", "Красивый вид", "Пусть ваше искусство процветает", а некоторые переживают, что "девочка, на плечи которой накинут флаг, замерзла".