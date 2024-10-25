Гимн Казахстана исполнили в аэропорту и на вокзале Астаны
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В честь Дня Республики в аэропорту и на вокзале в Астане торжественно исполнили гимн Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Трогательное видео, о том, как отреагировали пассажиры на эту патриотическую акцию, опубликовано в соцсетях Министерства культуры и информации страны.
На кадрах видно, как казахстанцы разных возрастов и национальностей, приложив руку к сердцу, исполняют гимн.
Напомним, сегодня в стране отмечают День Республики. С праздником казахстанцев поздравил Глава Государства Касым-Жомарт Токаев.
В адрес президента и граждан страны в Акорду продолжают поступать телеграммы от глав разных стран мира.Также Президент принял участие в торжественной церемонии поднятия флага, два официальный старт празднованию Национального праздника – Дня Республики. Церемонии поднятия Государственного флага проходят во всех регионах Казахстана, кроме того в разных областях страны в честь праздника открывают социальные объекты и вводят новые дома.
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