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Гигантсткую миому весом более 10 кг удалили женщине алматинские врачи
Гинекологи Центральной городской клинической больницы успешно провели уникальную операцию 56-летней пациентке, которая поступила в крайне тяжелом состоянии с диагнозом: "гигантская миома матки", передаёт BaigeNews.kz.
Матка соответствовала 40 недельной беременности, весом более 10 кг. Новообразование достигло таких размеров, что пациентка с трудом могла дышать.
Уникальность операции состояла в том, что помимо основного диагноза пациентка страдала множественными сопутствующими заболеваниями: Артериальная гипертония, Миокардиодистрофия, синусовая тахикардия, Сахарный диабет 2 типа, тяжелой степени тяжести, стадия декомпенсации и острое осложнение - ацидозом тяжелой степени тяжести (смещение кислотно-щелочного баланса организма в сторону повышения кислотности).
Был проведен мультидисциплинарный консилиум врачей во главе заместителя директора ЦГКБ, ассоциированного профессора Жасулана Баймаханова, с профессором онко- гинекологом, д.м.н. Алисой Байназаровой и эндокринологом клиники Салтанат Шайдаровой, а также бригадой анестезиолог- реаниматологов.
После неполной стабилизации состояния, учитывая клинические проявления заболевания, в частности нарушения функции соседних органов, по жизненным показаниям была проведена операция - экстирпация матки с придатками.
"Так называют операцию по удалению матки при которой удаляют тело органа вместе с шейкой. Операция длилась около 2 часов и прошла успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, состояние стабильное, она готовится к выписке", - говорит Алиса Байназарова.
В настоящее время пациентка проходит лечение в отделении гинекологии ЦГКБ.
Пациентка в свою очередь благодарит врачей за спасённую жизнь.
"20 лет назад появилась шишка, сначала она была маленькая, потом эта шишка начала увеличиваться в росте. Когда я ходила проверять сердце, мне сказали вам надо проверить миому. Но, на тот момент она меня не беспокоила. В 2021 году я лежала в больнице с коронавирусной инфекцией, тогда врачи меня тоже полностью обследовали, сделали УЗИ и сказали, что у меня образование, и после выписки рекомендовали обратиться к специалисту. Но, я и тогда не пошла. Так шли года, как всегда домашние дела, суета. То, что живот рос, думала поправляюсь в весе. Только когда у меня началось кровотечение после менопаузы мы уже забили тревогу. Когда мне сделали МРТ, сказали что у меня гигантская миома, что ее надо срочно убирать. Мое состояние на тот момент становилось все хуже и хуже, давление доходило до 195. Я безмерно благодарна врачам за то, что они спасли мою жизнь”, - делится женщина.
В завершении гинеколог Алиса Байназарова отмечает, что в настоящее время, миома матки является широко распространенным заболеванием.
Для того, чтобы женщине не волноваться о своём здоровье, а также вовремя "поймать" болезнь и вылечить её, необходимо регулярно наблюдаться у гинеколога и проходить обследования, так как о многих заболеваниях женщина может даже не знать и не чувствовать никаких симптомов.
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